Manchester United, lo sceicco Al Thani presenta un'offerta ufficiale: la cifra da capogiro

Una nuova superpotenza nel calcio europeo? Un consorzio guidato dallo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank (QIB), ha annunciato venerdì di aver presentato un’offerta per l’acquisizione del club calcistico inglese Manchester United. «Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani conferma di aver presentato un’offerta per l’acquisizione del 100% del Manchester United Football Club», si legge nel comunicato, che non fornisce dettagli sulla cifra offerta per i Red Devils, ma il prezzo potrebbe raggiungere la cifra record di 6 miliardi di euro, secondo la stampa inglese. «La proposta mira a riportare il club al suo antico splendore sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, a riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club. Se l’offerta sarà accolta, il club sarà liberato dai suoi debiti (attualmente ammontano a 580 milioni di euro) e i suoi promotori si impegneranno a investire nelle squadre di calcio, nel centro di allenamento, nello stadio e nelle infrastrutture più ampie», il resto della nota.

QIB è una delle maggiori banche del Qatar. Il suo azionista di maggioranza è il fondo sovrano Qatar Investment Authority, che possiede pure la Qatar Sports Investments (QSI), che controlla il Paris Saint-Germain. Figlio di un ex primo ministro del Qatar, lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, 42 anni, si dice sia stato un tifoso del Manchester United fin dall’infanzia. Tuttavia, si prevede che ci saranno altre offerte per il club, con i Glazer, gli attuali proprietari, che vorrebbero completare la vendita entro la fine di aprile. Il miliardario britannico Jim Ratcliffe e il suo gruppo petrolchimico Ineos, già proprietario del Nizza in Francia e del Losanna in Svizzera, sono stati gli unici a rendere pubblico il loro interesse prima di Al Thani.

Nessuna offerta per lo United è arrivata fin qui dagli Stati Uniti, a meno che non ci sia un colpo di scena dell’ultimo momento con una proposta da parte del magnate Elon Musk. Il ceo di Tesla, Twitter e SpaceX lo scorso agosto proprio su Twitter aveva scritto un post in cui “dava il benvenuto al Manchester United”. E anche se poi ha sottolineato che si trattava di uno “scherzo”, le voci su una sua possibile offerta non sono mai del tutto svanite. Una cosa è certa, la famiglia Glazer concluderà un affare colossale visto che nel 2005 rilevò il Manchester United per 1,4 miliardi di dollari e oggi potrebbe rivenderlo a una cifra quattro o cinque volte superiore.