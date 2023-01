Coppa Italia, decide Felipe Anderson: Bologna ko e Lazio ai quarti

19 gennaio 2023 a

La Lazio si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia battendo per 1-0 il Bologna all’Olimpico di Roma. Nel prossimo turno la squadra di Maurizio Sarri affronterà la vincente della sfida tra la Juventus e il Monza. Decide una rete di Felipe Anderson al 33’. Dopo il gol il Bologna ha alzato il baricentro e spinto per il pareggio ma la squadra di Thiago Motta ha avuto poche occasioni per impensierire il portiere Maximiamo. Nella ripresa per due volte Luis Alberto ha sfiorato il raddoppio con Skorupski attento nel respingere di pugno.

"Dobbiamo essere pronti, a volte le partite si decidono con una palla. Le squadre arrivano sempre più preparate, noi siamo solidi in difesa e non prendiamo gol. Dobbiamo provare a sfruttare gli errori degli altri", ha detto Felipe Anderson a fine gara. "Sono molto contento, questi gol aiutano la squadra. Abbiamo perso in campionato due partite, ma devo ringraziare i miei compagni per il supporto. Non è facile sostituire Immobile, il capocannoniere italiano", ha detto il brasiliano ai microfoni di Mediaset dopo la qualificazione ai quarti di finale.

"Abbiamo affrontato una squadra pericolosa in un’evoluzione positiva e difficile da affrontare. Abbiamo fatto bene perché abbiamo creato le nostre palle gol senza concedere nulla agli avversari. Hysaj ha ripetuto la buona prova di Sassuolo, siamo felici anche di aver rivisto in campo Maximiano e Patric", è il commento di Sarri. "Sul tridente offensivo le scelte erano quasi obbligate. Per il resto le scelte dipendono dal fatto che si trattava di una sfida difficile con la prossima sfida tra cinque giorni. Per noi è una competizione importante e giocano i calciatori importanti. Il Milan dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana avrà una reazione e questo potrebbe preoccuparmi", ha aggiunto.