Dazn, altro aumento dei prezzi per i nuovi abbonati: le cifre della stangata per vedere il calcio

Dazn gela i tifosi di calcio con i nuovi prezzi degli abbonamenti, con la novità comunicata con l’inizio del 2023. Per il servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi, che possiede in esclusiva i diritti della Serie A di calcio, saranno ora previsti tre tipi diversi di abbonamenti. Il primo è il piano Standard, che permette due visioni contemporanee ma solo con la condizione che i due dispositivi siano collegati alla stessa rete. Qui il prezzo di 29,99 euro al mese soltanto se si accetta di rimanere abbonati continuativamente per 12 mesi, non potendo interrompere l'abbonamento nei mesi estivi con la Serie A ferma o come è stato negli ultimi mesi durante il Mondiale in Qatar. L'abbonamento di un solo mese costerà ora 39,99 euro, per un aumento di 10 euro rispetto al vecchio listino.

Per quanto riguarda il piano Plus, che permette un massimo di quattro visioni contemporanee, a patto che le due coppie di dispositivi siano collegate alla stessa rete, passerà a costare 44,99 euro al mese, anche qui solo se si accetta di rimanere abbonati continuativamente per 12 mesi, per un aumento di 5 euro mensili rispetto ai vecchi 39,99. Sottoscrivere un abbonamento per un singolo mese costerà addirittura 54,99 euro, per un aumento di ben 15 euro rispetto al prezzo precedente.

Nasce infine un nuovo piano, chiamato Start, che permette la visione di tutti i contenuti di DAZN eccetto quelli calcistici, con due visioni contemporanee sotto la stessa rete: in questo caso il prezzo è unico ed è di 12,99 euro mensili. E sui social è già montata la polemica per l’ennesimo aumento dei prezzi. Da chiarire che la novità riguarderà solo i nuovi clienti. Per i clienti già attivi il prezzo rimane lo stesso. Lo stesso discorso è valido per chi ha messo in pausa il proprio abbonamento: una volta terminato il periodo di sospensione, tornerà a utilizzare il servizio al prezzo precedente.