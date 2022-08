Dazn, arriva il rimborso automatico agli abbonati

19 agosto 2022 a

Verranno rimborsati in modo automatico, senza dover compilare i moduli, tutti gli abbonati alle prese coi disservizi di Dazn nella prima giornata di campionato. È quanto stabilito durante l’incontro, che si è svolto a Roma a via della Mercede, tra la sottosegretaria Valentina Vezzali, i vertici della piattaforma, quelli del Ministero dello Sviluppo Economico, di Agcom e della Lega Serie A.

L’indennizzo, che arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni, sarà di 10 o 20 euro a seconda del canone mensile. In conformità a quanto previsto dalla delibera di Agcom, l’indennizzo sarà pari al 25% del canone pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, in ragione alla straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato. La Serie A aveva chiesto un segnale forte viste le tante lamentele dei consumatori/tifosi ed è stata accontentata. Ciascun utente interessato riceverà quindi via mail una comunicazione con conferma del rimborso.

«Ringrazio tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione - ha dichiarato Vezzali che ha agevolato il dialogo tra le parti - avevamo come obiettivo quello di smorzare le polemiche e tutelare gli utenti e l’intero sistema calcio. Esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti». Ha espresso soddisfazione per la soluzione anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: «Dazn ha rassicurato che non succederà più, ha spiegato le ragioni e ha dato ampie garanzie sulla qualità del servizio. Il problema non dovrà più ripetersi». La Lega Serie A, spiega Casini, «vigilerà affinché non capiti più e il servizio sia sempre di qualità. Il problema non ha riguardato la rete di trasmissione. La questione infrastrutturale ha origini antiche e su questo c’è anche il Pnrr che dovrebbe accelerare la digitalizzazione del Paese».

Al tavolo odierno, oltre alla sottosegretaria Vezzali e al presidente di Lega Casini, hanno partecipato il capo dipartimento sport Michele Sciscioli, il vice segretario generale dell’Agcom Giovanni Santella, il Ceo di Dazn Stefano Azzi, altri dirigenti della piattaforma e Sandeep Tiku, responsabile tecnologico globale di Dazn. Per il Ministero dello Sviluppo Economico collegati da remoto Francesco Soro, dg per i servizi di comunicazione elettronica, Stefano Varone, capo di gabinetto del MISE, e Luigi De Siervo, ad della Serie A.