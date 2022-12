Aaron Ramsey, "sparito" dal Nizza. Dov'è finito il giocatore dopo i Mondiali

Giada Oricchio 29 dicembre 2022 a

Dov’è finito Aaron Ramsey? Il giocatore gallese, classe 1990, è sparito nel nulla. L’ex centrocampista della Juventus, ceduto al Nizza ad agosto 2022 dove era arrivato a seguito di rescissione contrattuale, non si è fatto vedere agli allenamenti. Ramsey ha giocato con la Nazionale gallese i Mondiali in Qatar (la squadra è uscita ai gironi), poi è rientrato in patria per un breve periodo di vacanza. In questi giorni era atteso in Costa Azzurra per la ripresa del campionato di Ligue 1, ma non si è aggregato al resto dei compagni che torneranno in campo oggi 29 dicembre.

Il clamoroso ritardo è un mistero. Anche l'allenatore del Nizza, Lucien Faivre, ha ammesso di non sapere dove sia il suo giocatore: “No, Ramsey non è tornato. Penso che la Coppa del Mondo sia stata difficile da digerire per lui, vedremo tra un po'. Non ho ancora parlato con lui, era molto deluso per il Mondiale”. Tuttavia, Faivre ha usato parole di comprensione: “Si sta prendendo il suo tempo per riprendersi davvero, questo è tutto quello che ho da dire sulla questione”. Finora, con la squadra francese, il gallese ha collezionato 16 presenze e 808' totali.