Bufera sul Mondiale: "Il Qatar corrompe l'Ecuador per vincere la prima partita"

Un nuovo caso di possibile corruzione agita la vigilia dei Mondiali più discussi di sempre. Secondo Amjad Taha, direttore regionale del British Middle East Centre for Studies and Research, il Qatar avrebbe tentato di corrompere otto membri della nazionale ecuadoriana pagando 7,4 milioni di dollari per vincere la partite d'esordio nel torneo.

Più specificamente, Taha afferma che l'accordo proposto dal Qatar all'Ecuador sarebbe quello di perdere 1-0 con un gol da segnare nel secondo tempo della partita.

Con l'avvicinarsi dell'avvio del Mondiale si moltiplicano le polemiche. Il Qatar avrebbe "assunto" attori pagati per fingersi tifosi di calcio e riempire gli stati, chiedendo in cambio anche delle recensioni positive. Inoltre alcuni giornalisti provenienti da altri Paesi hanno denunciato di essere stati molestati e di aver subito la distruzione dell'attrezzatura mentre cercavano di documentare quanto sta accadendo in Qatar.