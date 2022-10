Ecco la nazionale degli olimpionici con Aldair, Giordano, Chechi e Rossi

Francesca Schito 25 ottobre 2022 a

È nata prima nei pensieri di una calda estate nella mente del suo presidente, poi, dopo un lungo lavoro, l'idea si è trasformata in realtà. La formula è chiara: i campioni dello sport scendono in campo per dare supporto a tante iniziative benefiche. Questa la volontà della N.I.C.O. - Nazionale Italiana Calcio Olimpionici e del suo presidente, Italo Lapenna. A comporre la squadra tanti atleti olimpionici accompagnati da ex calciatori agguerriti e pronti a tornare in campo per divertirsi e divertire.

Indosseranno la maglia della Nico Vincenzo Maenza (vice presidente della Nico), specialista della lotta greco-romana che si portò a casa l'oro sia a Los Angeles nel 1984 sia a Seul nell'88 per poi centrare l'argento anche quattro anni dopo a Barcellona, Antonio Rossi, ex canoista italiano (2 ori ad Atlanta e uno a Sydney), Felice Mariani, ex judoka, vincitore di un bronzo a Montreal 1976, oggi dirigente della squadra e deputato della Lega, Daniele Masala, pentatleta olimpionico sia in individuale sia a squadre a Los Angeles 1984, Jury Chechi, il «Signore degli Anelli», oro ad Atlanta 1996, insieme e tante vecchie glorie del pallone, come Giuseppe Giannini, Aldair, Bruno Giordano e Abel Balbo.

«È stata un’estate impegnata - le parole del presidente Italo Lapenna - per dare avvio a questa nuova avventura. I calciatori hanno aderito subito, un po’ più complicato convincere gli olimpionici! Sono contento perché quest’iniziativa nasce per fare del bene, per portare benefici e tanto divertimento in giro per l’Italia».

Il primo appuntamento è per il prossimo 26 novembre a Cava de' Tirreni: un triangolare con i veterani della Cavese, la Nico appunto e gli Angeli della TV (la squadra composta dai concorrenti dei programmi «Amici» e «Uomini e Donne», condotti da Maria De Filippi). Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto all'associazione locale "La nostra famiglia" che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, in particolare l'autismo, soprattutto in età evolutiva.

«Recentemente nel nostro team - ha proseguito Lapenna - sono entrati la psicoterapeuta e mental coach della squadra, la dottoressa Ileana Livia Duce, che seguirà i nostri sportivi sotto il profilo mentale e il campione olimpico Luca Massaccesi, presidente dell'Osservatorio Nazionale sul bullismo e il disagio giovanile che parteciperà ai nostri eventi nelle varie città che toccheremo e in cui organizzeremo dei dibattiti contro il bullismo». L'obiettivo è quello di toccare diverse città della nostra penisola e devolvere il ricavato a realtà che agiscono proprio su quel territorio. La Nico nasce e si adopera per raccogliere fondi da destinare a nobili scopi e tendere una mano a chi da solo non ce la fa.