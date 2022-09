Giudice Sportivo, José Mourinho se la cava con un turno: salta Inter-Roma

Alessandro Austini 20 settembre 2022 a

Il Giudice Sportivo ha infilitto una squalifica di una giornata a José Mourinho, espulso dall'arbitro Chiffi durante la gara tra Roma e Atalanta giocata domenica scorsa allo stadio Olimpico.

L'allenatore è stato sanzionato per essere "entrato indebitamente sul terreno di gioco, inveendo contro un calciatore della squadra avversaria" (Hateboer, ndr). Mourinho non potrà quindi seguire Inter-Roma in panchina il prossimo 1° ottobre a San Siro.

Nel rapporto degli ispettori federali presenti all'Olimpico domenica scorsa, è stato segnalato che il tecnico giallorosso dopo l'espulsione ha continuato a dare indicazioni al suo vice Salvatore Foti dalla tribuna, utilizzando come tramiti il preparatore dei portieri Nuno Santos e il centrocampista Edoardo Bove, consegnando loro anche dei foglietti con le istruzioni da seguire.

Un turno di squalifica anche a Maurizio Sarri, ammonito durante Cremonese-Lazio. Trattandosi della quinta sanzione, l'allenatore della Lazio dovrà scontare un turno di stop nella prossima partita del 2 ottobre all'Olimpico con lo Spezia.

Due le giornate inflitte invece allo juventino Angel Di Maria, espulso per una gomitata al difensore del Monza Armando Izzo. L'argentino salterà le sfide contro Bologna e Milan.