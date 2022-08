La Roma saluta Kluivert, Diawara e Calafiori: ceduti a titolo definitivo

Emanuele Zotti e Filippo Biafora 30 agosto 2022 a

A Trigoria si sblocca anche il mercato delle cessioni. Una serie di operazioni che riduce a 4 il numero di giocatori considerati fuori rosa dalla Roma. Una vera e propria svolta considerato che, ad accettare il trasferimento, sono stati soprattutto alcuni giocatori che avevano quasi “piantato le tende” al Fulvio Bernardini ma che nelle ultime ore si sono convinti a lasciare il club dei Friedkin.

L’operazione più inaspettata è la cessione a titolo definitivo di Amadou Diawara all’Anderlecht per 3 milioni di euro bonus compresi (legati alle prestazioni del giocatore) che consentirà al club di risparmiare l'ingaggio da 4 milioni lordi a stagione fino al 2024 ma farà registrare una minusvalenza di oltre 5 milioni nel bilancio. Inoltre la Roma mantiene il 50% sulla futura rivendita del centrocampista, che fino a pochi giorni fa era convinto a non lasciare i giallorossi, poi ha accettato di ridursi lo stipendio per tornare a giocare.

Justin Kluivert invece andrà al Fulham in prestito con obbligo di riscatto automatico (scatterà alla prima presenza) per 9.5 milioni complessivi, con bonus legati al numero di presenze dell’olandese e ad alcuni obiettivi di squadra. Sull’ex Ajax i giallorossi mantengono il 20% sulla futura rivendita. Un successo del club giallorosso nel braccio di ferro con il Fulham che insisteva per avere Kluivert in prestito con diritto di riscatto.

Anche Calafiori lascia la Capitale a titolo definitivo: il terzino si trasferisce al Basilea, con la Roma che incasserà 1.5 milioni complessivi (1 + 0.5 di bonus) mantenendo il 40% sulla futura rivendita. L'esterno ha preferito in extremis andare in Svizzera e scartare la proposta del Frosinone.



Non si sblocca invece la cessione di Riccardi al Latina: il giocatore infatti per lasciare Trigoria chiede lo stesso stipendio percepito attualmente. In stallo anche le situazioni di Coric, Bianda e Bouah. Quest'ultimo è stato richiesto dalla Reggina.