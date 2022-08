LeBron James e Yankees scommettono sul Milan. Rossoneri sempre più americani

Luca De Lellis 30 agosto 2022 a

È un Milan a tinte sempre più italoamericane. Secondo l’indiscrezione riportata dal Financial Times, infatti, nell’acquisizione da 1,2 miliardi di euro del club rossonero da parte della RedBird Capital di Gerry Cardinale, rientreranno anche diversi soci di lusso: la superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James e il rapper Drake su tutti. La loro non sarebbe però una partecipazione attiva. Da quanto si apprende, nella rete di investitori del nuovo proprietario del Milan presenzierebbe anche Main Street Advisors, un fondo di investimento con sede a Los Angeles nel quale spiccano come soci non solo la stella Nba e Drake, ma anche il produttore musicale Jimmy Iovine.

LeBron James, già interessato al mondo del calcio per l’investimento effettuato per la sua squadra del cuore, il Liverpool, ora si appresta a entrare nel giro della squadra europea rivale per eccellenza, e avversaria nelle celebri finali di Champions League del 2005 e del 2007. Inoltre, indirettamente, il quattro volte campione Nba avrebbe già avuto un ruolo nella creazione del nuovo Milan: in un’intervista sempre al Financial Times dello scorso giugno, Maverick Carter - socio in affari di James e suo vecchio amico - ha rivelato come prima della trattativa di giugno sia stato lui a svolgere il ruolo di intermediario tra il presidente Cardinale e Paolo Maldini, storica bandiera rossonera e dirigente che ha riportato il club sul tetto d’Italia.

RedBird, racconta il quotidiano americano, annuncerà l’ingresso dei suoi nuovi partner già mercoledì, giorno in cui dovrebbe verificarsi la chiusura definitiva dell’operazione con il fondo Elliott per l’acquisizione del Milan. Lo stesso Elliott, chiosa il Financial Times, avrebbe accettato di prestare a RedBird 600 milioni di euro per aiutare a finanziare la cessione, con un interesse che si aggirerebbe intorno al 7%.