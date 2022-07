"Dybala verrà presentato all'Eur". L'annuncio che anticipa la Roma

25 luglio 2022 a

"Paulo Dybala verrà presentato domani 26 luglio alle 21 al Colosseo Quadrato dell'Eur". L'annuncio a sorpresa anticipa quello ufficiale della Roma e porta la firma di... LuceVerde, il servizio sul traffico realizzato da Aci.

Il tweet, che non è sfuggito ai tifosi romanisti, è stato pubblicato alle 16.12 sul profilo di LuceVerde Roma. Si annunciano "possibili difficoltà di circolazione e possibili chiusure", prevedendo l'arrivo di migliaia di romanisti per assistere alla presentazione dell'argentino, il colpo di mercato che ha infiammato l'estate giallorossa.

In attesa che la Roma confermi la notizia, di fronte al Palazzo della Civiltà Italiana, ribattezzato "Colosseo Quadrato", sono in corso dei lavori per l'allestimento di un palco, a conferma della preparazione dell'evento. All'interno del Palazzo c'è la sede di Fendi, diventata da questa stagione la nuova casa d'abbigliamento ufficiale dei giallorossi. La scelta della location, quindi, non sembra affatto casuale.

E nella zona sono già affissi gli avvisi della Polizia Municipale per segnalare i divieti di parcheggio e transito delle auto nella zona circostante proprio per consentire "la presentazione del nuovo giocatore dell'As Roma Paulo Dybala che si terrà presso il Palazzo della Civiltà Italiana"