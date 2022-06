Roma, Nemanja Matic è sbarcato a Ciampino. Look super-elegante e primi autografi ai tifosi

F.B. 13 giugno 2022 a

Inizia l'avventura di Nemanja Matic con la Roma. Il centrocampista serbo ha concluso la sua esperienza al Manchester United ed è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica con la squadra giallorossa, dove riabbraccia José Mourinho, che lo aveva già allenato ai Red Devils e al Chelsea. Matic, che compirà 34 anni ad agosto, è giunto nella Capitale con un volo privato partito da Banja Luka, in Bosnia, accompagnato dagli agenti, che hanno curato la trattativa dello svincolato.

Il gigante di 194 centimetri (tutti hanno subito sottolineato l'eleganza del suo abbigliamento) si è mostrato subito disponibile con alcuni tifosi della Roma presenti al suo arrivo, firmando qualche autografo e posando per alcune foto. Matic si è subito diretto a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, che saranno poi seguite dalla visita a Trigoria e alla firma sul contratto in compagnia di Tiago Pinto, general manager del club. Il mediano del 1988 si lega alla società dei Friedkin con un contratto annuale con opzione per un secondo anno, che scatterà dopo un certo numero di presenze e di partite disputate (se si arriverà al prolungamento il club godrà anche dei benefici del decreto crescita). Per convincerlo ad accettare l'idea di giocare in Italia la Roma gli ha proposto un ingaggio da 3,6 milioni di euro netti a stagione più altri bonus che lo porteranno eventualmente a guadagnare poco sopra i 4 milioni annui. Il suo rappresenta il secondo acquisto del calciomercato romanista: il primo è il portiere Mile Svilar, che già nelle scorse settimane aveva effettuato i test medici a Parigi e ad inizio maggio si era concesso una fuga a Roma in gran segreto.

