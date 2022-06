Roma, Nemanja Matic è il secondo acquisto del calciomercato. A Mourinho subito il sostituto di Mkhitaryan

Filippo Biafora 05 giugno 2022 a

Ad un'azione corrisponde un'immediata reazione: la Roma dice addio a Henrikh Mkhitaryan e dà il benvenuto a Nemanja Matic. Il secondo acquisto del calciomercato estivo dei giallorossi, che hanno già l'accordo per il portiere Svilar che si libera a parametro zero dal Benfica, è rappresentato dal mediano serbo. Dopo aver incassato il no al rinnovo del centrocampista armeno, che ha scelto di preferire il corteggiamento dell'Inter, Tiago Pinto e José Mourinho hanno deciso di ingranare la marcia e di trovare subito un rinforzo per la metà campo, portando in dirittura d'arrivo la trattativa per l'ormai ex giocatore del Manchester United (anche lui si svincolerà il 30 giugno). Matic era stato già offerto dal suo agente circa un mese e mezzo fa e la Roma aveva chiesto tempo, nonostante il suo fosse un identikit particolarmente apprezzato, soprattutto dal tecnico portoghese. Ora gli scenari sono cambiati e la Roma ha dato il semaforo verde all'affare: mancano soltanto alcuni dettagli da sistemare sui bonus per il contratto, però la stretta di mano e l'intesa di massima ci sono già. "Nemanja è un giocatore fantastico. Tutti conoscono il mio rapporto con lui, è uno dei ragazzi che ha la mia fiducia. Ha combattuto tanto per me" le parole al miele di Mourinho di neanche 30 giorni fa nei confronti di Matic in un'intervista a Sky Sports. Ora lo Special One lo potrà abbracciare anche alla Roma, dopo averlo già allenato nelle esperienze con Chelsea e United. Matic, che compirà 34 anni ad agosto, non sarà l'unico rinforzo per il centrocampo della Roma: come filtra da Trigoria, seppure con caratteristiche diverse, il serbo coprirà il buco lasciato libero da Mkhitaryan. Gli verrà infatti garantito un contratto simile a quello che era stato messo sul piatto per il 77: 3,6 milioni di euro netti annui con la possibilità di un matrimonio di due anni (in questo caso la società usufruirebbe del decreto crescita) in base al numero di presenze della prima stagione. Matic-Roma, siamo ormai al traguardo.

