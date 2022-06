Niente Mondiali di calcio, l'Italia di Mancini non verrà ripescata in Qatar

10 giugno 2022 a

La decisione resta oggetto di ricorso dinanzi al Comitato d’Appello della Fifa ma, a questo punto, svaniscono le speranze, pur minime, dell’Italia di essere ripescata ai Mondiale del Qatar che si disputeranno tra novembre e dicembre.

Il ricorso era stato presentato dal Cile, la prima nazionale sudamericana esclusa dal Mondiale, che sperava di subentrare all’Ecuador, in caso di squalifica, ma anche gli azzurri speravano: il regolamento della Fifa infatti non prevede un automatismo in casi del genere, e l’Italia poteva vantare credenziali di ripescaggio in quanto nazionale con il ranking Fifa più alto tra quelle escluse dalla kermesse mondiale.

