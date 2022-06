Italia-Argentina, stavolta a Wembley finisce male: 3-0 e azzurri dominati nella Finalissima

01 giugno 2022 a

È continuata a Wembley la serie negativa azzurra nell'ultima partita di Giorgio Chiellini con la maglia dell'Italia. La «Finalissima» tra la vincitrice dell'Europeo e quella della Coppa Libertadores è stata vinta meritatamente dall’Argentina. A segno, Lautaro, Di Maria e Dybala. Messi e compagni sono passati in vantaggio al 28’ spezzando l’equilibrio in maniera decisiva. Non è bastato un buon palleggio e qualche tentativo alla squadra di Mancini contro una Seleccion abbastanza superiore alla lunga. Gli sbandamenti difensivi (serataccia di Bonucci) hanno causato i gol argentini. Lautaro e Di Maria hanno approfittato della labilità della retroguardia azzurra. Nella ripresa Donnarumma ha evitato il tracollo. Ma ha preso il terzo gol da Dybala, entrato nel finale.

Insomma. l'Italia non segna più. Con il saluto a Chiellini si apre un’altra frase della gestione Mancini e la Nations League (prima partita sabato contro la Germania) ci farà capire le protettive della «nuova Italia».

