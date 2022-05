Biniam Girmay è il primo ciclista africano della storia a vincere al Giro d'Italia

17 maggio 2022 a

Biniam Girmay, corridore eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux, si aggiudica in posto la decima tappa del Giro d’Italia 2022, la Pescara-Jesi di 196 chilometri, con cui diventa il primo africano a trionfare in 105 anni di storia della corsa in rosa.

«Giornata straordinaria. La mia prima vittoria al Giro d’Italia, giornata storica per tutti. L’errore in curva? Pensavo fosse un rettilineo, ma c’è stata una curva sinistra e quindi ho rallentato, ma poi è stato facile rientrare. La volata con Van der Poel? Stupefacente, abbiamo fatto quasi 400 metri al termine di una giornata così. Tre giorni fa parlavamo di questa tappa, è stata complicata perché fin dall’inizio tentavano di partire, ma la mia squadra è forte». Queste le parole di Biniam Girmay all'arrivo.

Durante la premiazione un piccolo inconveniente per il corridore africano: nello stappare la bottiglia dello spumante consegnata ai vincitori della tappa gli è finito il tappo nell'occhio.

La maglia rosa rimane ancora sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). Prossimo appuntamento domani, mercoledì 18 maggio, con l’undicesima frazione, la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 203 km: partenza alle ore 12:30.

