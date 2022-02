Argento e bronzo, storica doppietta per Sofia Goggia e Nadia Delago nella discesa libera a Pechino 2022

15 febbraio 2022 a

A 23 giorni dall’infortunio di Cortina, in cui aveva riportato una distorsione al ginocchio sinistro, parziale lesione del crociato e microfrattura del perone, è arrivata l'impresa di Sofia Goggia che per soli 16 centesimi non si è tinta d'oro. E con lei lo splendido bronzo di Nadia Delago. La Goggia è medaglia d’argento nella discesa libera femminile dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, mentre Delago è medaglia di bronzo. La bergamasca, campionessa olimpica uscente, ha chiuso alle spalle della svizzera Corinne Suter, medaglia d’oro. Quinta Elena Curtoni. Con l’argento e il bronzo nella discesa a Pechino 2022, le azzurre hanno fatto la storia. Non si erano mai viste due azzurre sullo stesso podio olimpico nella specialità: l’unico precedente - ma in supergigante - ai Giochi di Salt Lake City 2002 con l’oro di Daniela Ceccarelli e il bronzo di Karen Putzer.

"Ho dato tutto quello che ho potuto. Alla fine sono felice del mio risultato perché essere qui alle Olimpiadi dopo la mia caduta a Cortina non era affatto sicuro" ha commentato Sofia Goggia, "È sempre una medaglia, una grande medaglia, una medaglia incredibile considerando le condizioni degli ultimi 20 giorni - racconta - Ho sempre detto a me stessa che se fossi riuscita a superare la prova che ero stata chiamata ad affrontare dopo Cortina, probabilmente la gara in sè sarebbe stata la parte più facile. Ho trovato una forza incredibile dentro di me, sono felice di aver dato tutto oggi e di essere riuscita a ottenere un’altra medaglia".

"È il giorno più bello della mia carriera sportiva, non volevo crederci. Sono felicissima e devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia: non è solo mia ma l’abbiamo vinta insieme" ha detto Nadia Delago. "Stamattina ero molto tranquilla. Ho più sognato di partecipare alle Olimpiadi e mi sembrava una cosa lontana vincere una medaglia, ho tante volte sfiorato il podio per pochi centesimi e oggi questo: sono estremamente grata".

