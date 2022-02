Sofia Goggia alle Olimpiadi, "roba da matti". La grossa delusione a mensa

Giada Oricchio 13 febbraio 2022 a

La sciatrice Sofia Goggia scherza in attesa della gara che potrebbe consacrarla. In una diretta sul suo profilo Instagram, l’atleta azzurra mostra i divisori in plexiglass che nella mensa del villaggio olimpico separano gli sportivi a causa delle restrizioni anti Covid e commenta divertita in dialetto bergamasco: “laùr de màcc” (“roba da matti”). Scherzi a parte, dopo l’infortunio, Goggia è attesa al cancelletto di partenza della discesa libera, martedì 15 febbraio, e aveva sensazioni positive (“non sono al 100%, preferirei maggior solidità in appoggio però ci proverò fino in fondo”), ma la seconda prova cronometrata è stata annullata per un’abbondante nevicata. Così sempre su Instagram la campionessa ha commentato stizzita: “La media di neve caduta ogni anno qui è di 5 centimetri, solo oggi 12 cm. Quando ci sono le Olimpiadi...”. E’ rimasto in programma un ultimo test lunedì notte.

