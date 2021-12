Da quel Napoli-Ascoli al giro del mondo, la storia di Hugo Maradona il fratello di Diego morto all'improvviso

Simone Pieretti 28 dicembre 2021 a

A tredici mesi di distanza dalla morte di Diego Armando, per circostanze ancora da chiarire, questa mattina a Monte di Procida è morto per arresto cardiaco Hugo Maradona, il più piccolo dei tre fratelli Maradona.

Hugo Hernan Maradona era nato a Lanus nel 1969, e ben presto aveva seguito le orme del proprio fratello. Nel 1987 venne acquistato dal Napoli che lo girò in prestito all’Ascoli di Costantino Rozzi. Nella squadra marchigiana non riuscì a soddisfare le aspettative degli sportivi ascolani, tanto meno quelle del presidente e dell’allenatore Ilario Castagner.

Ma le aspettative sono ancora intatte quando - nella seconda giornata di campionato - l’Ascoli si presenta al San Paolo per affrontare la prima trasferta di campionato contro il Napoli. All’ingresso in campo, i fotografi sono tutti intorno ai due fratelli. La sfida tra Diego e Hugo va in scena nella ripresa, quando l’Ascoli è chiamato a riequilibrare lo svantaggio. Hugo entra in campo, e gioca per mezz’ora, senza cambiare le sorti dell’incontro. Nelle Marche l’esperienza è complessivamente deludente: 13 partite, zero gol.

Resta in Italia una sola stagione, poi inizia a girare per il mondo in cerca di gloria. In Europa gioca con il Rayo Vallecano e il Rapid Vienna. Poi si trasferisce in Sudamerica: gioca in Venezuela nel Deportivo Italia e in Uruguay con il Progreso. L’avventura in Giappone inizia con la maglia del PJM Futures. Nell’Avispa Fukuoka Hugo Maradona offre il meglio di sé: realizza quindici gol, decisivi per la promozione in Serie A del club nipponico. Il trasferimento nel Sapporo rappresenta l’apice della carriera che si conclude successivamente in Canada, nel Toronto Italia.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, aveva intrapreso la carriera da allenatore con una fugace esperienza a Portorico. Dopo aver vissuto per un periodo della sua vita a Miami, si era trasferito in Italia nel 2010: lascia la moglie e tre figli che attualmente vivono a Miami.

