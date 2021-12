Giallo Manolas: fermato in aeroporto con migliaia di euro in contanti

15 dicembre 2021 a

Kostas Manolas, difensore greco del Napoli ed ex della Roma, è stato fermato all’aeroporto di Capodichino dalla Guardia di finanza per un controllo mentre partiva per la Grecia. Il giocatore aveva con sé denaro contante pari a 6mila 400 euro. Meno, quindi, di quanto riportato da alcune fonti qualche ora fa: si parlava di oltre 20mila euro, cifra superiore ai limiti consentiti dalla normativa antiriciglaggio.

Anche a tutela della parte, è stato rilasciato dai finanzieri, in aeroporto, un verbale regolare poiché aveva con sé denaro contante sotto «soglia». Il limite ai fini della normativa valutaria è pari a 9.999 euro).

