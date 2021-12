13 dicembre 2021 a

«Guida di viaggio per Amsterdam in vendita. No perditempo». È l’ironico tweet dell’Inter in commento al clamoroso replay del sorteggio integrale degli ottavi di Champions League.

Travel guide for Amsterdam for sale.

No time wasters. — Inter (@Inter_en) December 13, 2021

I nerazzurri, inizialmente, avevano pescato nell’urna l’Ajax. Nella seconda estrazione, il Liverpool.

