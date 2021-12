Digitalbits fa ricco Francesco Totti: contratto da almeno 5 milioni di euro

04 dicembre 2021 a

Le criptovalute si stanno comprando il calcio. E anche i suoi simboli. Digitalbits, già sponsor di Roma (main) e Inter (manica), presenterà lunedì mattina il suo nuovo "ambassador": Francesco Totti. Sarà un evento in grande stile, in pieno centro a La Lanterna in Via Tomacelli, e servirà a lanciare la nuova prestigiosa collaborazione, anticipata oggi dalla presenza dell'ex capitano giallorosso, seduto in tribuna all'Olimpico a seguire la Roma per la prima volta da quando ha lasciato il posto in società, ad assistere alla sonora sconfitta degli uomini di Mourinho proprio contro l'Inter.

Cosa farà Totti per promuovere Digitalbits e la sua criptovaluta XDB lo scopriremo meglio lunedì, intanto emergono i primi dettagli sul contratto firmato dal simbolo romanista. Totti guadagnerà almeno 5 milioni di euro complessivi grazie a una collaborazione pluriennale e potrebbe salire fino a 8 milioni nel corso degli anni.

Cifre da vera star del marketing, in linea con i numeri già impressionanti degli accordi firmati da Zytara Labs LLC (la società che gestisce la piattaforma Digitalbits) con Roma e Inter. Al club di Friedkin sono stati garantiti 35 milioni di euro in tre anni più bonus dal main sponsor. Guadagna ancora di più l'Inter, che ha stampato il marchio Digitalbits sulla manica sinistra delle maglie da gioco in cambio di 85 milioni, con Zytara che è diventato anche "Official Global Digital Banking Partner" della società di Suning. La durata del contratto è pluriennale ma non è stata specificata la scadenza dell'accordo.

