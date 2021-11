I maestri del tennis sbarcano domenica a Torino per l'Atp Finals

Presenti i migliori otto al mondo: Berrettini c'è, Sinner spera nel forfait. Tutto il torneo in diretta su Sky

I Maestri del tennis mondiale sbarcano a Torino, con un italiano sicuro (Matteo Berrettini) e un altro, Jannik Sinner, che spera in un forfait per entrare negli 8. Da domenica prossima, il Pala Alpitour di Torino ospiterà i migliori giocatori del 2021 nelle Nitto Atp Finals: Novak Djokovic insegue un successo che gli manca dal 2015; Daniil Medvedev vorrà difendere il titolo di Maestro vinto un anno fa a Londra; Stefanos Tsitsipas è la grande incognita a causa dei problemi che lo hanno costretto all’addio a Parigi-Bercy; Alexander Zverev arriva a Torino dopo un 2021 da quattro vittorie - inclusi due Masters 1000, Madrid e Cincinnati - e l’acuto olimpico. A dare battaglia ai “top four”, ci saranno Andrey Rublev e il nostro Matteo Berrettini, entrambi alla seconda esperienza alle Atp Finals, e i due debuttanti, Casper Ruud e Robert Hurkacz. Sky Sport seguirà l’evento con una copertura integrale del torneo: oltre 100 ore dedicate alle partite e agli approfondimenti sul canale Sky Sport Tennis, dalle 11 del mattino fino alle 23.30 circa. Singolari, doppi, studi dedicati all’analisi dei match e alle interviste con i protagonisti. Una postazione sarà al Circolo della stampa Sporting, il campo di allenamento dei fuoriclasse; un’altra al 36esimo piano del grattacielo Intesa San Paolo, con uno studio con vista panoramica sulla città della Mole che sarà anche il teatro dello show delle 13 “Il tennis è servito”; infine, una postazione alla Nuvola Lavazza per far intervenire gli ospiti. La pay-tv satellitare sarà anche presente nel Fan Village di Piazza San Carlo e con una postazione mobile chiamata a seguire gli eventi live. Per il torneo dei campioni, Sky schiera una pattuglia di “talent” di tutto rispetto: da Ivan Ljubicic al capitano azzurro della Coppa Davis Filippo Volandri, passando per Paolo Lorenzi e la new entry Fabio Fognini, che per qualche giorno passerà dal campo al microfono. “Per la prima volta c'è un dispiegamento di forze di questa portata: l’investimento sul tennis è sempre stato centrale per Sky ed è stato fatto in tempi non sospetti. Siamo noi a trasmettere Wimbledon, tutti i Masters 1000, un’ampia selezione di 500 e 250, oltre alle Finals e alle Next Gen”, ha dichiarato Federico Ferri, direttore di Sky Sport. "È un grande piacere essere qui - le parole di. Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport -, questa sarà una settimana speciale e con un italiano in campo lo sarà ancor di più. I piani di Sky riguardo il tennis affondano le loro radici molto lontano. Siamo felici anche del rapporto che abbiamo con la Federtennis, a testimonianza che si può lavorare in accordo con una Federazione. Venerdì lanceremo anche l'ennesimo lavoro di cui sono particolarmente orgoglioso, il lavoro di Federico Buffa che ha una profondità e uno stile senza pari". Il 12, a partire dalle 18, sarà on demand e in palinsesto "Buffa racconta Davis '76 - L'altro cammino di Santiago", l'unica coppa David vinta dall'Italia con Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli guidati alla conquista del torneo da capitan Nicola Pietrangeli.

