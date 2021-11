Josè Mourinho, media punti scioccante: così è crollato lo Special One

Giada Oricchio 08 novembre 2021 a

Da quanto tempo José Mourinho non è più lo Special One? L’allenatore portoghese sembra aver perso il tocco magico e il “Corriere della Sera” snocciola i dati per inchiodarlo: “Peggio di Andreazzoli, Spalletti, Garcia, Fonseca e Di Francesco”.

Ha la media più bassa di tutti i predecessori con 1,583 (19 punti in 12 partite): “E’ al 20° posto all time (…). Per ritrovarne uno che fece peggio bisogna risalire a Zeman, che venne esonerato a febbraio 2013 quando aveva una media in campionato di 1,478, ma contando la prima parte della sua carriera (1997-99) il boemo è davanti a mou con il totale di 1,615. L’ultimo tecnico che lasciò la panchina romanista con una media più bassa di quella attuale fu Luis Enrique arrivato 7° nel 2011-12 con media di 1,473”. Insomma, il tecnico di Setubal, dal ricchissimo palmarès, non ha ancora ingranato a Roma e non è solo colpa degli arbitri.

La Roma sprofonda in Laguna: il Venezia vince 3-2

