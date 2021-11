Lazio beffata, il Napoli anticipa la gara di Mosca

Spalletti gioca il mercoledì 24 novrembre, Sarri il giorno dopo: la domenica c'è lo scontro diretto sotto il Vesuvio

Un'altra beffa per la Lazio di Sarri che giocherà domenica 28 novembre alle 20.45 a Napoli con un avversario più riposato. Era già successo in occasione di tutte le altre partite di Europa League ma, stavolta, visto l'impegno della Lazio a Mosca contro la Lokomotiv e del Napoli contro lo Spartak, sempre in Russia, si sperava che almeno i disagi fossero condivisi da entrambe le squadre. Invece, la Uefa ha deciso di anticipare la gara della squadra di Spalletti a mercoledì 24 alle 16.30 mentre quella dei biancocelesti rimane all'ora canonica delle 18.45 del giorno successivo. Sarri e la sua banda rientreranno in Italia solo il venerdì per poi sabato spostarsi in Campania per la sfida contro il Napoli. Non c'è che dire, la Lazio è stata molto sfortunata alla compilazione dei calendario della Lega e, ora, ci si è messa anche la Uefa a dare un ulteriore piccolo vantaggio alla capolista. E' vero che il Napoli giocherà la domenica sera (21 novembre) contro l'Inter nel posticipo avrà un giorno in meno rispetto alla Lazio che affronta sabato la Juve nell'anticipo dopo la sosta, ma sicuramente avrà un vantaggio nello scontro diretto contro i biancocelesti. De Laurentiis sorride, Lotito incassa. E c'è anche da monitorare il Covid-19 che a Mosca sta mietendo tante vittime. Non si esclude che entrambe le gare possano essere disputate a porte chiuse.

