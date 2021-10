La mano sul petto poi il malore in campo, paura per il Kun Aguero: "Test cardiologici"

31 ottobre 2021 a

Paura per l’attaccante del Barcellona Sergio Aguero che ha trascorso la notte in ospedale per essere sottoposto a "test cardiologici". A far scattare il ricovero il malore occorso in campo al calciatore argentino durante l’1-1 del Barcellona contro l’Alaves al Camp Nou. Il Kun era uscito al 41’ della partita avendo accusato vertigini dopo un salto con un giocatore rivale.

Il calciatore aveva portato la mano sul cuore, poi alla gola e in seguito si era accasciato in campo dove è stato soccorso dallo staff medico e quindi sostituito. L’allenatore ad interim del club catalano dopo l'esonero di Ronald Koeman, Sergi Barjuan, ha detto che il suo calciatore si sentiva "un po' stordito": "Gli ho chiesto come stava e mi ha detto che non si sentiva bene. L’hanno portato all’ospedale per vedere cosa aveva. Non posso dire di più". Secondo l'emittente radiofonica Cope, la madre, il fratello e la fidanzata sono andati in ospedale per vederlo e sono usciti con i pollici alzati che le cose stavano andando bene. Aguero ha riportato "un malessere al petto ed è stato ricoverato in ospedale per un esame caridaco" aveva spiegato il club con un tweet.

