Djokovic gela tutti: "Australian Open aperto solo ai vaccinati? Non so se ci andrò"

«La situazione è questa, non so ancora se andrò a Melbourne». Novak Djokovic parlando al quotidiano serbo Blic ammette che potrebbe non partecipare alla prossima edizione degli Australian Open dopo la decisione del governo australiano di imporre l’obbligo di vaccinazione per chi vorrà disputare il torneo.

«Non rivelerò se sono vaccinato o meno, è una questione privata e una domanda inappropriata - ha aggiunto il numero uno al mondo - Di questi tempi le persone si spingono troppo oltre nel prendersi la libertà di fare domande e giudicare una persona. Qualsiasi cosa tu dica, ne traggono un vantaggio». Il tennista 34enne ha trionfato nove volte nello Slam che apre la stagione, comprese le ultime tre edizioni.

«Certo che vorrei andarci, gli Australian Open sono il torneo in cui ho ottenuto più successi - ha ammesso - Voglio competere, amo questo sport e sono ancora motivato. Sto seguendo la situazione, una decisione finale verrà presa tra due settimane. Il mio manager, in contatto con la federtennis australiana, mi ha spiegato che stanno cercando di migliorare la situazione per tutti, sia per chi vaccinato sia per chi non lo è».

