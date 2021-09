Draghi applaude gli atleti olimpici e paralimpici: "Ci state abituando male"

23 settembre 2021

"Alle Olimpiadi avete raggiunto il record italiano di medaglie. Quaranta in totale, di cui 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. alle Paralimpiadi avete conquistato 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. Il numero più alto di podi - ben 69 - dall'edizione di Roma nel 1960". Il premier Mario Draghi saluta gli atleti olimpici e paraolimpici di Tokyo 2020 a Palazzo Chigi, dopo la cerimonia in Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La gioia e l'orgoglio per i vostri successi è enorme. Avete superato le aspettative di tutti gli italiani. Ci avete fatto vivere momenti che ricorderemo molto a lungo. C'è solo un problema: ci state abituando male!" scherza un orgogliosissimo presidente del Consiglio che sottolinea: ""Il resto del mondo guarda a questa estate italiana di successi sportivi con ammirazione e, perché no, un pizzico d'invidia.Auguro a tutti voi - e a tutti a noi - di continuare così".