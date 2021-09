Milan, Giroud positivo al Covid: salta la Lazio

L'attaccante francese starà in isolamento per dieci giorni. Ibra tenta il recupero

Il Milan ha reso noto che «oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa - sottolinea il club rossonero - che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari». A questo punto salterà sicuramente la partita di domenica 12 settembre contro la Lazio. Pioli spera di recuperare Ibrahimovic, assente da tre mesi che è tornato ad allenarsi in gruppo. da qualche giorno.

