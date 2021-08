Cristiano Ronaldo, El Paìs ripesca la foto che fa godere CR7: adesso si spiega tutto

Giada Oricchio 31 agosto 2021 a

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus alle sue condizioni e per una cifra nettamente inferiore a quella sbandierata. Un trionfo per CR7 e un flop per gli Agnelli colpiti e affondati anche da “El Paìs”. Il quotidiano spagnolo ha ripescato una foto datata 7 agosto dove si vedono, rispettivamente, i presidenti della Juventus e del Barcellona, Andrea Agnelli e Joan Laporta, festeggiare davanti al patron del Real Madrid, Florentino Pérez, che ha ceduto il fenomeno Messi.

Ebbene, il quotidiano scrive: “Un mese dopo, solo a lui resta quella scintilla negli occhi. Una felicità, in parte, legata alla sfortuna degli altri due. Il Barça ha perso Messi ed è rovinato; La Juventus ha visto partire Cristiano Ronaldo tre anni dopo averlo pagato 117 milioni di euro al Real Madrid (ceduto per 15 milioni, nda). Giocare a fare il Madrid è brutto e costoso. E la Juventus ci prova da 15 anni”.

Insomma, i bianconeri come una brutta copia dei blancos, una crosta rispetto a un quadro d’autore. E non finisce qui: “Stanca di fallire da sola, ha deciso di provare a farlo con un intermediario. Cristiano Ronaldo sembrava la linea più dritta tra quei due punti che univano successo e fallimento. Lui o quello che restava della sua splendida carriera. Lo hanno provato tre diversi allenatori in tre anni. Ma non ha funzionato. Ora si può dire: 1.143 giorni dopo, la Juve non ha alzato la Champions League con Ronaldo. Ed è anche un po’ più povera di tre anni fa”. E in coda il veleno: “Ora risparmierà 57 milioni di euro lordi a stagione e si lascerà alle spalle un tipo un po’ cattivo che si aggirava nello spogliatoio della Continassa”. Cristiano Ronaldo non andava d’accordo con compagni e allenatori: era la stella. Cadente.

