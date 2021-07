19 luglio 2021 a

Insieme alla Nazionale italiana di calcio è diventato campione d'Europa anche lui. Gianluca Vialli è stato accanto al suo amico di sempre Roberto Mancini, consigliandolo e sostenendo la spedizione azzurra.

Ora è arrivato il tempo della gratitutdine, come dice lui stesso su Instagram postando un selfie scattato davanti al Santuario della Speranza. "È il tempo della gratitudine...It’s time to be grateful"

