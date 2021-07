Euro 2020, il video della vergogna inchioda Harry Kane. Ciro Immobile? Ora gli inglesi che dicono

15 luglio 2021 a

Strascico velenoso per Euro 2020: petizione inglese per ripetere la finale, ma spunta una scorrettezza di un loro giocatore. L’Inghilterra era convinta di vincere la finale contro l’Italia, ma così non è stato e la sconfitta ai rigori è uno smacco che brucia.

Dopo le polemiche per i giocatori che si sono levati la medaglia di vicecampioni, per i tifosi che hanno lasciato lo stadio senza aspettare la premiazione e per le ben più gravi aggressioni ai supporter italiani in giro per Londra, gli inglesi non si arrendono e aprono una petizione per rigiocare la partita di Wembley. Il motivo? L’arbitraggio avrebbe favorito gli azzurri.

Nel mirino ci sono due episodi: la strattonata plateale di Giorgio Chiellini su Saka, sanzionata con il cartellino giallo, e la simulazione di Ciro Immobile quando Leonardo Bonucci pareggia. Il giocatore della Lazio era a terra dolorante, ma era una finta perché non appena la palla è entrata in rete, si è alzato di scatto e ha festeggiato con i compagni. Furbizie da calciatori. Esattamente come quella di Harry Kane sul fronte opposto. In un video si vede la stella dell'Inghilterra contorcersi a terra dopo un contrasto con Chiellini, ma non riuscendo ad attirare l’attenzione dell’arbitro, si alza e prosegue l’azione senza alcun problema. Insomma, ognuno ha tirato acqua al suo mulino e la Coppa è tornata a casa. A Roma.

