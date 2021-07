Euro 2020, Roberto Mancini e Leonardo Bonucci in conferenza: come si godono i meme sui social

12 luglio 2021 a

Dalle lacrime di gioia alle risate in conferenza stampa. Il commissario tecnico Roberto Mancini seduto al tavolo con il difensore azzurro Leonardo Bonucci si diverte guardando i meme sui social. Gli Azzurri sono tornati sul tetto d'Europa grazie al coraggio, alla determinazione e al loro ct Mancini che adesso si gode il successo anche sui social dove sono gli assoluti protagonisti nelle ultime ore. "Ma guarda questo" dice Mancini allungando il telefono a Bonucci che intanto fa sapere alla giornalista che l'audio non si sente. E' una sorta di siparietto fuori onda quello che va in scena. Bonucci guarda sul cellulare del ct e alza gli occhi al cielo ridendo: "Sai adesso quanti ne usciranno".

Mancini e Bonucci che si guardano i meme durante la conferenza stampa ⚰️⚰️⚰️ #ItsComingRome #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/efsFt4NYz2 — It's coming Rome (@mitsuishoh) July 12, 2021

A chi fa notare a Mancini che ora c'è l'appuntamento con il Mondiale il ct ancora scosso dalla vittoria replica: "Godiamoci questo. Oggi si è chiuso un cerchio, i nostri ragazzi sono stati incredibili". Basta fare un giro del web per rivedere che cosa sono stati capaci di fare 53 anni dopo il primo successo.

