Parolo ringrazia e saluta la Lazio

Lungo post dedicato a tutto il mondo biancoceleste

Luigi salomone 04 luglio 2021 a

a

a

Parolo saluta tutti dopo otto lunghissimi anni di vittorie e qualche delusione. Il contratto è scaduto, lui vorrebbe giocare ancora un anno (il ritorno al Parma è la soluzione migliore) e, nel frattempo, cominciare a pensare al futuro da allenatore. Ha deciso, diventerà un tecnico di serie A ma il suo pensiero è per il mondo Lazio con un lungo post: "La mia gratitudine va al mondo biancoceleste. Tifosi laziali, gente di passioni, mi avere fatto innamorare della maglia, spronando, esaltando, criticando e qualche volta anche insultando, ma sempre nel rispetto. Mi avete spinto a dare tutto me stesso. Grazie al presidente Lotito, alle persone che lavorando in sede a Formello, una ad una, grazie ai mister, allo staff medico e ai meravigliosi compagni di spogliatoio. Voglio continuare a divertirmi giocando con la speranza di rincontrarsi sul prato verde dell'Olimpico. Ti ringrazio Lazio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.