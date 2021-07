Euro 2020, l'Uefa vieta l'arcobaleno agli sponsor

03 luglio 2021 a

La Uefa ha chiesto ai suoi sponsor di non utilizzare il simbolo dell'arcobaleno all'interno degli stadi di Baku e San Pietroburgo. A riferirlo è la Volkswagen dicendosi «rammaricata» per la decisione presa da parte del massimo organismo calcistico europeo. «A causa delle preoccupazioni della Uefa riguardo al quadro normativo in vigore in Russia e Azerbaigian, siamo stati informati che non sarà possibile utilizzare il simbolo dell'arcobaleno sui cartelloni pubblicitari a San Pietroburgo e Baku», ha scritto il gigante automobilistico in una dichiarazione spiegando che avrebbe voluto «un chiaro segnale in favore della diversità». Le due partite in questione sono quelle tra Spagna e Svizzera, giocata ieri in Russia, e Danimarca-Repubblica Ceca prevista oggi in Azeirbagian. Il simbolo a sostegno della comunità lgbtq, già osteggiato dalla Uefa durante la prima fase del torneo, potrà invece essere mostrato a Londra e Roma.

