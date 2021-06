Il segreto di Sommer? Gli occhiali della super-vista. Così ha fermato Mbappé

29 giugno 2021 a

Ha parato il rigore del miracolo, fermando il tiro di Kylian Mbappé che ha regalato i quarti di finale alla Svizzera e mandato a casa la Francia. Yann Sommer, calciatore svizzero, portiere del Borussia Mönchengladbach.

Nei giorni scorsi si è scoperto il "segreto" per portiere elvetico. Durante gli allenamenti Sommer è stato visto con gli occhiali da sole. Si pensava a una moda, con le foto che sono diventate virali sui social. Ma non si tratta di semplici occhiali da sole ma di un prodotto ideato da un’azienda giapponese che avrebbe la capacità di sviluppare la vista, di conseguenza riflessi e doti atletiche. Come riferisce SkySport si chiamano “Strobe Glasses” ma alcuni li definiscono “occhiali intelligenti". Sarebbero in brado di stimolano il bulbo oculare e i muscoli dell’occhio, prevenendo così la degenerazione della cornea.

Le lenti emettono luci lampeggianti che impediscono di vedere a intermittenza, allenamento che aumenta la capacità di reazione.

