Lui non si inginocchierebbe mai! Il portiere è da censura, l'imbarazzo del giovane Fabio Caressa

Sullo stesso argomento: Italia in ginocchio con il Belgio ma alla Boldrini ancora non va bene

29 giugno 2021 a

a

a

Dall’archivio storico del calcio italiano ecco un portiere che a Euro 2020 mai si inginocchierebbe e piegherebbe al bon ton e al politically correct. È Salvatore Soviero, portierone di Perugia, Avellino, Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Carpi e Crotone, che in carriera collezionò più mesi di squalifica che presenze in campo.

Tra le altre cose fu espulso per insulto omofobo nei confronti di Alessandro Del Piero. Nel video qui sopra non le manda a dire al guardialinee, gettando in grande imbarazzo il telecronista, un giovane Fabio Caressa ancora agli inizi...

Italia in ginocchio con il Belgio ma alla Boldrini ancora non va bene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.