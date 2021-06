L'allenatore russo sotterra Ronaldo. Cherchesov stappa la Coca-Cola e se la beve, ovazione in sala stampa

18 giugno 2021 a

Altro che spostare le bottigliette di Coca-Cola per non farle vedere nell'inquadratura. L'allenatore della Russia, Stanislav Cherchesov ha viralizzato il gesto di Cristiano Ronaldo facendo l'opposto: durante la conferenza stampa di Euro 2020 ha preso una bottiglietta e l'ha utilizzata per stapparne un'altra, che ha devuto con soddisfazione davanti ai giornalisti, che hanno reagito con applausi e risate.

Ha brindato così dopo la vittoria con la Finlandia, con un clamoroso sberleffo al campione portoghese.

Il gesto virale contro le bibite gasate e zuccherate era diventato virale, fatto anche dall'azzurro Manuel Locatelli, e dal francese Paul Pogba, anche se rivolto in questa occasione alla birra Heinekeen. Negli scorsi giorni questi tre calciatori hanno spostato le bottiglie degli sponsor lontano dalla vista delle telecamere al momento di sedersi in conferenza. Il direttore del torneo di Euro 2020, Martin Kallen, ha dichiarato che la Uefa ha "comunicato con le squadre in merito alla questione".

"È importante perché i ricavi degli sponsor sono importanti per il torneo e per il calcio europeo", ha dichiarato nel corso di un briefing. Pogba, che è musulmano e non beve alcolici, ha spostato una bottiglia di birra Heineken. Ronaldo aveva inaugurato la ’protesta' nascondendo due bottiglie di Coca-Cola e sostituendole con una bottiglia d’acqua.

Un calo del prezzo delle azioni della Coca-Cola questa settimana è stato attribuito al gesto di Ronaldo, senza in realtà alcuna prova che le due cose fossero collegate.

Anche l’azzurro Manuel Locatelli ha imitato il gesto di CR7 dopo la vittoria sulla Svizzera. Coca-Cola e Heineken sono tra i 12 sponsor di alto livello per Euro 2020 che contribuiscono alle entrate totali del torneo, quasi 2 miliardi di euro (2,4 miliardi di dollari). Più che la ramanzina dell'Uefa, che tradisce la sudditanza al dio denaro, potrà la parodia irriverente del ruvudo Cherchesov?

