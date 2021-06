Agli Europei la nazionale Villa Stuart. Quanti ne ha operati il professor Mariani

12 giugno 2021 a

Dal portiere ai bomber, una squadra in piena regola. E quella formata dai calciatori presenti nelle loro nazionali a Euro 2020 e passati dal bisturi del professor Pier Paolo Mariani a Villa Stuart.

Già, perché gran parte degli Europei sono possibili grazie a Mariani che ha operato molti dei giocatori in campo. La nazionale Villa Stuart comprende:

Lukasz Skorupski - Polonia

Alessandro Florenzi - Italia

Antonio Rüdiger - Germania

Liam Cooper - Scozia

Leonardo Spinazzola - Italia

Roman Zobnin - Russia

Juraj Kucka - Slovacchia

Lorenzo Pellegrini - Italia

Yusuf Yazıcı - Turchia

Memphis Depay - Olanda

Lorenzo Insigne - Italia

Tra loro Yusuf Yazici trequartista operato dal prof. Mariani al legamento crociato del ginocchio destro a dicembre 2019, ieri allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida tra Italia e Turchia. Gioca con il Lille in Francia e quest'anno è stato il vice capocannoniere dell'Europa League e ha fatto una tripletta al Milan. Tornato in campo ad agosto 238 giorni dopo l'intervento ma a disposizione della squadra già 4 mesi dopo l'operazione. Ha ritardato di un paio di mesi solo perché il campionato francese è stato sospeso (a differenza degli altri campionati).

