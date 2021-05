Sonego batte Rublev e vola in semifinale

Tra poche ore la sfida con Djokovic

15 maggio 2021 a

a

a

Lorenzo Sonego batte Andrej Rublev e fa scoppiare la tennis mania. L’impresa del torinese agli Internazionali di Roma è di quelle da ricordare, ma non c’è tempo per gustarsi un successo storico visto che tra poche ore Sonego tornerà in campo per giocarsi la semifinale contro Novak Djokovic.

Internazionali Bnl, impresa Sonego: batte Thiem e vola ai quarti

Il 26enne ha battuto il russo in tre set, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Ora dovrà affrontare Novak Djokovic che ha superato Stefanos Tsitsipas anche lui in tre set, 4-6, 7-5, 7-5.

Con questa vittoria Sonego porta a casa un’altra grande vittoria dopo aver superato prima di Rublev, anche Dominic Thiem, numero 5 del mondo. Il tennista italiano, protagonista di questi Internazionali, è volato in semifinale cogliendo un’impresa che non si ripeteva dal 2007.

L’appuntamento per la sfida è alle 18.30 circa. Lorenzo Sonego, 26 anni, torinese, ha già battuto nel 2020 l’allora numero uno del mondo per 6-2 6-1, la peggior sconfitta in carriera in un match ATP per il campione serbo.

Atp Roma, oggi al Foro Italico torna il pubblico

«Rublev è un giocatore diverso, che non ti lascia il tempo di pensare. Devi prendere l’iniziativa tu. Sono stato bravo a cambiare completamente gioco e a essere più aggressivo nel secondo set». Sono queste le prime parole di Lorenzo Sonego ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. «Sono riuscito a essere il meno prevedibile possibile, lui quando sa dove uno gioca è pericoloso. Sono stato molto bravo a mantenere lo stesso livello per tutta la partita - ha proseguito il tennista azzurro - Djokovic in semifinale? Non penso al precedente di Vienna (il successo in finale nel 2020, ndr), è un’altra partita e un altro contesto. Lui avrà altre motivazioni, è una partita difficilissima ovviamente, Novak è il numero uno al mondo. Io preparo la mia partita e cerco di fare il massimo e cercare di continuare a divertirmi sul campo. Questa è la cosa più importante, oltre che fare il massimo per il pubblico che ci sarà».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.