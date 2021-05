Tennis, strepitoso Berrettini all'ATP Madrid: è in finale al Masters 1000. Battuto Ruud, affronterà Zverev

08 maggio 2021 a

Altra grande prestazione di Matteo Berrettini, sempre più numero uno italiano nel circuito del tennis. Il tennista romano è approdato alla finale del Mutua Madrid Open, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 euro, che si sta avviando alle fasi conclusive sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Nel match che ha chiuso il programma sul 'Manolo Santana Stadium' il 25enne, n.10 ATP ed ottavo favorito del seeding, ha battuto il norvegese Casper Ruud, n.22 del ranking, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in 1 ora e 23 minuti di gioco.

Nella sua prima finale Masters 1000, Berrettini affronterà il tedesco Alexander Zverev che nel pomeriggio ha battuto l'austriaco Dominic Thiem e in precedenza aveva fatto l’impresa eliminando Rafael Nadal. Berrettini ha centrato con merito il traguardo avendo la meglio in una partita comunque equilibrata: ora l’appuntamento è per domani, domenica 9 maggio, alle 18.30.

