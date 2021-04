Bestemmia durante Lazio-Milan, Simone Inzaghi indagato per la terza volta

Daniele Rocca 29 aprile 2021 a

Un’espressione blasfema colta dagli ispettori federali durante Lazio-Milan. Non c’è pace per Simone Inzaghi, tornato sulla panchina dopo 17 giorni di positività al covid: l'allenatore biancoceleste è finito sotto inchiesta per la terza volta in questa stagione.

Così come successo nelle gare contro Sassuolo e Sampdoria, la procura federale ha aperto un fascicolo a carico del tecnico laziale. Nei due casi precedenti, difeso dall’avvocato Sara Agostini, il tecnico aveva patteggiato per una multa.

Stesso procedimento aperto anche per Beppe Iachini: anche in questo caso, durante la sfida tra Fiorentina e Juventus, gli ispettori federali avrebbero rilevato delle espressioni blasfeme proferite dall'allenatore viola.

