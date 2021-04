La Formula E sbarca all'Eur, l'ex pilota Matteo Bobbi: "Lo spettacolo è assicurato"

Massimiliano Vitelli 06 aprile 2021 a

Cresce l’attesa per la Formula E, che sbarca a Roma nel weekend del 10 e 11 aprile. Come accaduto in avvio di stagione a Ad-Diriyah, in Arabia Saudita, anche nella capitale d’Italia avremo il piacere di assistere a due Gran Premi. A “guidarci” in questa avventura, l’ex-pilota Matteo Bobbi, oggi voce di SKY per le gare di Formula E, che a Il Tempo rivela aspettative e possibili vincitori di un campionato tutto da seguire, anche sulle frequenze di RDS Grandi Successi, Official Radio del doppio appuntamento romano.

La Formula E è sempre più seguita, quali sono a suo parere gli obiettivi di questa stagione?

“Le aspettative sono altissime. Ormai questa è una categoria che ha una sua dimensione, una sua vita. Ritengo sia sbagliato fare dei paragoni con la Formula Uno. A volte sento dire che manca il rumore dei motori, questo è indubbio. Ma stiamo parlando di un altro tipo di competizione, che ha un suo fascino e tante potenzialità”.

Quali sono le prerogative dei Gran Premi di Formula E?

“C’è tanta adrenalina, dovuta ai ripetuti sorpassi e alle battaglie muso a muso. Sono gare sempre incerte, chi le segue resta col fiato sospeso fino all’ultima curva. E questo è davvero uno spettacolo!”.

Cos’ha di diverso dagli altri l’appuntamento di Roma?

“Roma è Roma, basterebbe questo per dare una risposta completa. Quello che posso aggiungere è che molti piloti mi hanno confessato che il Gran Premio dell’Eur (che quest’anno si presenta con un tracciato completamente rinnovato) è il più affascinante anche per ciò che riguarda l’aspetto tecnico di guida. Ci sono diversi saliscendi e molte curve veloci. Una delle cose più belle della Formula E è che i circuiti vengono realizzati all’interno delle città. E Roma è la città più bella del mondo”.

Senza metterle pressione… quali sono secondo lei i possibili protagonisti di questa stagione?

“Il mio podio personale, tutto da verificare ovviamente, è Mercedes, Porche e DS, non per forza in quest'ordine. Ma come detto in ogni gara può succedere di tutto, quindi fare un pronostico è davvero difficile”.

La Formula E è una bella vetrina per il movimento Green…

“Certamente. Questi eventi danno grande visibilità e sono un traino eccezionale per tutto il comparto. I motori elettrici sono ormai una realtà a disposizione di tutti anche grazie alla Formula E. Va detto, infatti, che tutte le sperimentazioni vengono fatte su queste monoposto e poi adattate alle comuni auto”.

