Jannik Sinner da urlo: è in finale nel Masters 1000 di Miami

Più di un astro nascente. Ormai è entrato di diritto nel tennis di vertice e non ha nessuna intenzione di uscirne. Il tennista azzurro Jannik Sinner vola in finale al «Miami Open», primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida.

Il 19enne di Sesto Pusteria, dopo un primo set difficile, si impone in rimonta per 5-7 6-4 6-4 sull'esperto spagnolo Roberto Bautista Agut, settimo favorito del tabellone. Domenica, nel giorno di Pasqua, Sinner affronterà uno fra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz in campo fra poco per l'altra semifinale.

Da rilevare che nel terzo set l’azzurro era indietro 1 a 3 ma ha recuperato e poi strappato il game di servizio all’avversario portandosi in vantaggio e chiudendo vittorioso.

Per l'azzurro si tratta della prima finale in assoluto in un Masters 1000. Il suo fantastico cammino nel torneo di Miami lo porterà a salire almeno al nr.21 del ranking Atp la prossima settimana. Se dovesse vincere la finale sarebbe addirittura 14°, a un passo dalla top ten mondiale. La scalata è appena iniziata.

