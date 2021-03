America's Cup, Luna Rossa è già nella storia: con Team New Zealand è 2-2

12 marzo 2021 a

Luna Rossa e New Zealand sono sul 2-2 nella finale dell’America’s Cup dopo la terza e la quarta regata della sfida di vela in corso ad Auckland. Il programma della giornata nella baia della città della Nuova Zelanda era stato rinviato di alcuni minuti per la presenza di barche di tifosi nel campo di regata.

Riportato l’ordine in mare è arrivato il via alla contesa: Luna Rossa ha dominato la prima prova chiudendo con un vantaggio di 37 secondi sui detentori neozelandesi ed entrando nella storia: mai un'imbarcazione italiana si era aggiudicata due regate nella finale di America's Cup. New Zealand ha risposto presente in gara-4, vincendo nettamente con un vantaggio di oltre un minuto.

Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, si è detto comunque soddisfatto dopo la seconda giornata di gara, arrivata dopo che c’erano state 24 ore di riposo per i due equipaggi a seguito dei primi due testa a testa: “La giornata è molto positiva e si chiude ancora con un punto a testa. Abbiamo navigato molto bene nella prima regata, con una partenza convincente, mentre nella seconda una partenza discreta non ci ha consentito di rimanere nel bordo mure a dritta. Inoltre abbiamo fatto qualche errore in manovra che non ci ha consentito di mantenere il match aperto. Comunque la giornata è stata interessante, non vedo l’ora di guardare i dati per capire come possiamo migliorare”.

