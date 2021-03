Il calore dei tifosi nell'Olimpico vuoto: Hyundai e As Roma portano avanti l'iniziativa "Out (but) loud"

12 marzo 2021 a

Ormai è da più di un anno che i tifosi della Roma non possono seguire la propria squadra allo Stadio Olimpico o in trasferta. Ed è proprio in virtù di questa assenza prolungata che nasce la nuova iniziativa di Hyundai, azienda che da anni è legata ai giallorossi e il cui marchio appare nella parte posteriore della maglia da gioco

La casa automobilistica e la società di Trigoria hanno deciso di “rompere gli schemi” con l’iniziativa Out (But) Loud, e riportare, almeno per una partita, le voci dei tifosi dove meritano di essere: allo stadio. Per questo, in occasione della sfida di campionato Roma-Milan, i cori si sono levati di nuovo al cielo risuonando in uno stadio Olimpico solo apparentemente vuoto. È bastato un microfono installato nella Nuova TUCSON Hybrid che, girando per la città di Roma, ha raccolto le voci dei tifosi: tra stupore e risate, i supporter giallorossi sono entrati nell’abitacolo del nuovo SUV per cantare l’inno della propria squadra del cuore.

Tutte le voci registrate sono state montate in un unico grande coro, che si è levato dagli spalti a pieno volume intonando l’inno ufficiale dell’AS Roma durante l’arrivo in campo dei giocatori. Il coro è risuonato per tutto lo stadio Olimpico accompagnato da alcuni messaggi dei tifosi trasmessi sugli schermi LED a bordo campo. Durante la partita sono apparsi sugli schermi a bordocampo anche alcuni post raccolti tramite i canali social, in cui i tifosi hanno raccontato quanto vorrebbero essere fisicamente allo stadio per supportare la loro squadra. L’iniziativa verrà ripetuta nuovamente in futuro.

