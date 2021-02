Fausto Gresini è morto. Il team annuncia: "Ci ha lasciato"

23 febbraio 2021 a

Fausto Gresini, ex pilota di motociclismo due volte campione del mondo nella classe 125, è morto per complicazioni legate al coronavirus. Il manager dell'omonima scuderia è deceduto all'Ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate al Covid. Nella notte il peggioramento fatale, era ricoverato dal 27 dicembre.

La conferma è arrivata dallo stesso team Gresini Racing con un comunicato e un messaggio di cordoglio alla famiglia: “Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese... e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo”.

Gresini era ricoverato dallo scorso dicembre presso il reparto di terapia intensiva. Ieri sera era già circolata la notizia della sua morte, smentita dal team e dai familiari. Due volte campione del mondo nella classe 125 (1985 e 1987), Gresini si era ritirato alla fine della stagione 1994.

