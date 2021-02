Cinquecento laziali a Formello per incitare la squadra

Domani sera biancocelesti a San Siro contro l'Inter: i tifosi spingono la banda Inzaghi prima della partenza

Daniele Rocca 13 febbraio 2021 a

a

a

Appuntamento a Formello per caricare la squadra. I tifosi della Lazio hanno abbracciato il gruppo di Inzaghi al momento della partenza per Milano. Il pullman biancoceleste è stato avvolto da bandiere, fumogeni e cori. Scene d'affetto che si erano già viste in occasione della sfida di Champions League con il Borussia Dortmund e prima dell'ultimo derby, vinto dalla Lazio per 3-0. La spinta dei 500 sperando nella settima vittoria consecutiva in campionato.. Per la squadra un motivo in più per dare il massimo domani sera alle 20.45 contro l'Inter, in una sfida molto complicata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.