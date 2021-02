Luis Alberto: “Dopo una partita non dormo la notte. Scudetto? Juve favorita"

Daniele Rocca 08 febbraio 2021 a

Uscito con il broncio, ha ritrovato subito il sorriso. Luis Alberto non aveva preso bene il cambio di domenica con il Cagliari, tolto da Inzaghi per inserire Akpa Akpro. All'indomani della vittoria in campionato, nell'intervista concessa su Twitch agli Autogol lo spagnolo è sembrato sereno e soddisfatto. Non sono mai stanco - ha detto il Mago - Oggi abbiamo lavorato la mattina, domani giorno libero. Dopo una partita non dormo prima delle 4-5 di mattina". Durante la chiacchierata Luis Alberto ha svelato interessanti retroscena, a cominciare da quelli che erano i suoi idoli da bambino: "Essendo un numero 10 mi ispiro a Valeron e Riquelme, quando era al Villarreal era una cosa pazzesca. In Italia i miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo". Sulla favorita per la vittoria finale dello scudetto l'ex Liverpool non ha dubbi: "La Juve resta la squadra da battere. Tutti dicevano che era una squadra morta ma i bianconeri non puoi mai lasciarli indietro". Divertenti i racconti dello spogliatoio laziale: "Il più casinista è Cataldi, sempre nervoso. Parliamo tanto tra noi e litighiamo tutti i giorni, mi piace tanto discutere. Quello con cui litigo di più è Radu". Quando c'è da scegliere tra gol e assist Luis Alberto non ha preferenze: "Per me è uguale, a me piace vincere. Ieri avevo la palla lì ma l’ho lasciata a Ciro. Piatto preferito italiano? Mi piace tanto la carbonara".

