Lazio ko con l'Atalanta in 10: la squadra di Inzaghi dice addio alla Coppa Italia

Altra vittoria di peso per l’Atalanta di Gasperini. La squadra nerazzurra ha perso il suo capitano - il Papu Gomez è stato ceduto a titolo definitivo al Siviglia di Monchi – ma non è venuta meno la voglia di vincere e di continuare a stupire. L’ultima vittima della banda bergamasca è stata la Lazio di Inzaghi, che dopo aver perso per 3-2 in trasferta è eliminata dai quarti di finale di Coppa Italia.

I biancocelesti, nonostante un forcing finale e l’inserimento di Immobile in condizione di superiorità numerica, non è riuscita a trovare il gol del pareggio e ha dovuto dire addio alla competizione nazionale. La Lazio era andata sotto dopo pochi minuti per via della rete di Djimsiti, ma era poi riuscita a trovare il vantaggio con i guizzi di Muriqi e Acerbi. Una gioia che è stata subito interrotta nel finale della prima frazione di gioco per via del gol di Miranchuk.

Nella ripresa, al 53’, è stato espulso (rosso diretto) Palomino, che ha fermato con un fallo Lazzari: un’azione giudicata chiara occasione da gol dal direttore di gara. Essere in dieci uomini non ha impedito ai ragazzi di Gasperini di continuare ad attaccare, trovando le rete della vittoria e della qualificazione con Miranchuk. E il risultato sarebbe potuto essere ancora più rotondo se Reina non avesse parato un rigore a Zapata. Un duro colpo per il gruppo di Inzaghi, mentre l'Atalanta in semifinale se la vedrà con la vincente di Napoli-Spezia.

